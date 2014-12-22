俄副总理称计划实施粮食出口关税--国际文传电讯社

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透莫斯科12月22日 - 国际文传电讯社引述俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich的话报导称，俄罗斯计划出台粮食出口关税。
“我们将准备提交一个出口关税提案以供决定，将在24小时内完成，”Dvorkovich在总理梅德韦杰夫等官员参与的会议上表示。(完)
(编译 朱晓军；审校 田建华)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。