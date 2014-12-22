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国际财经 | 2014年 12月 22日 星期一 19:01 BJT

俄副总理称计划实施粮食出口关税--国际文传电讯社

路透莫斯科12月22日 - 国际文传电讯社引述俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich的话报导称，俄罗斯计划出台粮食出口关税。

“我们将准备提交一个出口关税提案以供决定，将在24小时内完成，”Dvorkovich在总理梅德韦杰夫等官员参与的会议上表示。(完)

(编译 朱晓军；审校 田建华)

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