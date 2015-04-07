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时事要闻 | 2015年 4月 7日 星期二 15:30 BJT

俄罗斯总理访问泰国 关注贸易和旅游

路透曼谷4月7日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周二抵达泰国进行为期两天的访问，意在扩大两国贸易；推翻民选政府近一年的泰国军方则渴望凸显国际支持。

政治担忧对泰国旅游业构成冲击，特别是2014年5月22日发生政变后。泰国渴望吸引更多俄罗斯游客。

泰国政府发言人Yongyuth Mayalarp称，俄罗斯和泰国周三将签署五个谅解备忘录，加强在能源、投资、打击贩毒、旅游和文化等方面的合作。

俄罗斯还显示出购买泰国橡胶的兴趣，梅德韦杰夫料跟进之前与泰国总理巴育进行的合作对话。

“俄罗斯总理表达了对橡胶等泰国农产品的兴趣，”Yongyuth说道。

这是25年来俄罗斯总理首次访问泰国。梅德韦杰夫将前往曼谷的大皇宫和玉佛寺。

“尽管卢布贬值，吸引俄罗斯游客前往泰国仍是讨论重点，”Yongyuth指出。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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