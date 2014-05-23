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时事要闻 | 2014年 5月 23日 星期五 16:29 BJT

俄最高将领称将对北约加强活动采取回应

路透莫斯科5月23日 - 俄罗斯最高将领周五表示，北大西洋公约组织(NATO)在俄国边境加强活动，俄国将采取行动回应。

“北约部队在俄罗斯边境附近的密集程度、调度及备战程度都在提高。在这种情况下...我们必须采取反制措施，”俄军参谋总长Valery Gerasimov将军指出。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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