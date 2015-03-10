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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 10日 星期二 14:52 BJT

旅游和奢侈品企业受俄罗斯衰退冲击

俄罗斯陷入衰退对很多旅游和奢侈品企业构成巨大冲击，他们被迫降价和降低成本，以控制影响。联合国世界旅游组织的数据显示，2014年俄罗斯人海外游支出下滑6%，此前几年都是超过20%的增长。路透
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