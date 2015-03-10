旅游和奢侈品企业受俄罗斯衰退冲击

(本文由路透中文网编译并提供)

路透巴黎/柏林3月9日 - 俄罗斯陷入衰退对很多旅游和奢侈品企业构成巨大冲击，他们被迫降价和降低成本，以控制影响。

没有迹象显示情况会很快改善，乌克兰东部脆弱的停火协议未能缓解紧张局势。

去年卢布兑美元几乎贬值50%，对俄罗斯人的购买力构成很大冲击，迫使他们削减支出，暂缓昂贵的度假计划。

联合国世界旅游组织的数据显示，2014年俄罗斯人海外游支出下滑6%，此前几年都是超过20%的增长。

俄罗斯游客是奢侈品的大买家，特别是米兰等欧洲都市，他们经常购买菲拉格慕（Ferragamo） 、盟可睐（Moncler） 和开云集团（Kering） 旗下的布里奥尼（Brioni）等品牌。

米兰豪华的百货店Rinascente男装部店员称，俄罗斯客户几乎消失了。

退税公司环球蓝联（Global Blue）的数据显示，去年俄罗斯游客的支出下降了17%，1月下滑51%，去年12月下滑44%。

尽管去年12月一些商品的销售意外大幅增加，很多品牌对2015年并不乐观。

意大利时尚集团罗伯图卡维里（Roberto Cavalli）预计今年俄罗斯销售下滑20%。消息人士称，1月以来LVMH旗下的豪华表品牌Hublot销售已经下滑20%。

**如何应对？**

为了留住客户，一些品牌牺牲利润率，以保持俄罗斯价格不变。

Jerome Biard通过他的公司LPI将瑞士手表出口到俄罗斯，并代理巴宝莉（Burberry）、Michael Kors、阿玛尼（Armani）和蕾蒙威（Raymond Weil）等品牌。瑞郎大涨对他构成了额外冲击，但他没有将成本转嫁给客户。

“我的策略是保护我的分销商，让他们在年底和年初出清库存，因此我们都同意牺牲利润率，”Biard说道。

LVMH 旗下的瑞士高端品牌Tag Heuer称，去年在俄罗斯的价格维持相对不变，但本月计划提价20%左右。

Lise Charmel等内衣厂商也努力维持在俄罗斯的价格可负担。

但一些企业不得不削减支出。法国内衣生产商Maison LeJaby本月裁员27%或50人。该公司30%的营收来自俄罗斯。

近期被古驰（Gucci）母公司开云集团收购的Ulysse Nardin上个月让某些员工处于暂时失业状态，原因是俄罗斯业务大幅下滑。

**旅游企业受冲击**

拥有较多俄罗斯业务的航空公司、旅行社和酒店也遭遇同样的冲击。

土耳其一些酒店大幅降价，因2014年俄罗斯游客数量下降逾21%，1月下滑22%。

埃及旅游业30%的业务来自俄罗斯，去年12月俄罗斯游客数量下滑50%，1月再次同比下降20%。

埃及对俄罗斯人免收25美元的旅游签证费直到4月底，计划未来数月在俄罗斯举行大规模宣传活动。

阿联酋航空等航空公司对俄罗斯人海外出行减少做出了反应，减少航班或是座位。

滑雪胜地高雪维尔（Courchevel）预计今年其俄罗斯游客数量已减少20-30%，那些来的游客花销减少。

“以前常可以看到俄罗斯客户买6,000欧元的酒，现在他们只买几百欧元的，”高雪维尔旅游负责人Adeline Roux说道。（完）