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国际财经 | 2015年 10月 21日 星期三 17:45 BJT

俄罗斯将TPP视为一项“严重挑战”

路透莫斯科10月21日 - 俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)周三对记者表示，美国支持的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)对俄罗斯而言是一项严重的挑战。

“这对所有国家都是一个严峻挑战，对俄罗斯也是如此，”他表示，

“对我们来说，这意味着需要加快我们在优惠和非优惠贸易协定方面的工作。”(完)

(编译 刘秀红; 审校 李春喜)

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