俄颁布新的叛国法 反对派如临大敌

俄罗斯周三颁布新的叛国法，反对派对此深感不安，担心普京藉此压制批评人士。普京周二签署法规，周三生效，并在官方报纸《俄罗斯报》刊登。反对派和维权人士称，颁布该法规是俄罗斯政府的一系列举措之一，旨在打击反对派，削弱外国在俄罗斯的影响力。图为俄总统普京。路透