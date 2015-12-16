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时事要闻 | 2015年 12月 16日 星期三 19:00 BJT

俄罗斯官员称土耳其应就击落俄战斗机进行赔偿

路透莫斯科12月16日 - 俄新社报道，俄罗斯副外长Alexei Meshkov周三称，土耳其应该就上月在土耳其与叙利亚边境击落一架俄罗斯战斗机进行赔偿。

Meshkov表示，土耳其还应保证今后不再发生类似事件。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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