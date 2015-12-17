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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 08:08 BJT

俄罗斯官员称土耳其应就击落俄战斗机进行赔偿

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月16日 - 俄新社报导，俄罗斯副外长Alexei Meshkov周三称，土耳其应该就上月在土耳其与叙利亚边境击落一架俄罗斯战斗机进行赔偿。

Meshkov表示，土耳其还应保证今后不再发生类似事件。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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