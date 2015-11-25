综述：战机击落事件后 俄罗斯与土耳其均不愿退让

在俄罗斯国防部11月7日发布的这张图片中，一架苏-24战机降落在叙利亚拉塔基亚附近Hmeymim空军基地。 REUTERS/俄罗斯国防部

路透伊斯坦布尔/俄罗斯下塔吉尔11月25日 - 俄罗斯周三向叙利亚部署先进导弹系统，以保护在那里的飞机飞行，并誓言俄空军将继续在土耳其领空附近区域执行飞行任务。此前俄罗斯一家战机被土耳其击落。

此外，叙利亚反对派和一个观察小组称，俄军周三向接近战机被击落地点的拉塔基亚反对派控制地区进行大规模轰炸。

美国和欧洲均呼吁保持冷静，并继续通过电话与俄罗斯外长拉夫罗夫对话，显示国际社会对过去这对冷战对手之间紧张关系可能升级感到关切。

周二俄罗斯战机被击落，是半个世纪以来一个北约成员国和俄罗斯之间公开承认的最严重冲突之一，也让打击叙利亚境内伊斯兰国激进分子的国际努力变得更为错综复杂。

土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)没有道歉，表示他的国家只不过是在保卫自身的安全以及“我们在叙利亚兄弟的权力”。他明确表示，土耳其的政策不会改变。

俄罗斯官员对土耳其的行动感到愤怒，并谈到可能采取报复措施，包括限制俄罗斯游客到土耳其度假，以及一些贸易制裁。

俄罗斯外长拉夫罗夫称这是有计划的行动，将影响到政治解决叙利亚问题的进程。他表示，俄政府将“认真考虑”与土耳其的关系。

**不希望发生战争**

但俄方的回应非常谨慎，显示出莫斯科不希望其在该地区的主要目标受到威胁：为其如何解决叙利亚冲突的立场争取国际支持。

拉夫罗夫称，“我们无意与土耳其发生战争”。埃尔多安也表示，土耳其不希望与俄罗斯的紧张关系升级。

在巴黎，法国总统奥朗德表达了对土俄双方口水战的关切。

他在与德国总理默克尔的联合记者会上表示，“我们必须努力确保(土耳其和俄罗斯)的紧张关系缓和下来。”

克里姆林宫发言人Dmitry Peskov称，俄罗斯不得不在土耳其边境附近展开飞行任务，因为武装份子很有可能盘踞在这一地区。他说，俄罗斯行动还将继续。

土耳其称被击落的战机侵入了土耳其领空，并已多次受到警告改变航线，但俄罗斯官员称飞机从未进入土耳其领空。

土耳其军方称，已向俄罗斯军事专员解释了导致击落战机的相关规则，而且尝试救援飞行员。

俄罗斯表明，可能对土耳其采取经济行动。

俄罗斯是土耳其一个主要的粮食和能源进口来源，每年向土耳其输送逾400万游客，仅次于德国游客数量。

俄罗斯政府已经表示，将阻止俄罗斯游客前往土耳其，不过此举的直接影响可能有限，因现在是土耳其旅游淡季。

不过尽管俄罗斯可能停止与土耳其企业的交易，并限制进口土耳其商品，但作为两国经济联系核心的能源出口却不大可能受到影响。

“埃尔多安是个厉害角色，又很情绪化，如果俄罗斯的报复行动做得太过，我觉得土耳其不免会反击，比如以牙还牙地实施贸易制裁，甚至可能波及俄罗斯核协议等方面，”野村分析师Timothy Ash称。

“不过我觉得也存在一个清楚的共识，即这样的行动是两败俱伤，谁都不想见到。现在决定权在俄罗斯一方，”他在报告中写道。(完)