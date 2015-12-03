俄罗斯称有证据显示土耳其卷入“伊斯兰国”石油走私交易（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科12月2日（记者 Maria Tsvetkova/Lidia Kelly） - 俄罗斯国防部周三称，已经掌握土耳其总统埃尔多安及其家族从走私“伊斯兰国”控制地区的石油中谋利的证据。
上周，土耳其在土叙边境附近击落了一架俄罗斯战机，这是土俄半个世纪以来发生的最严重事件，引发两国大打口水战。
埃尔多安回应称，任何人都没有权利借指责土耳其从“伊斯兰国”购买石油来“诽谤”土耳其，如果此类指责经证明属实，他将辞职。但埃尔多安在访问卡塔尔期间表示，不希望土俄关系进一步恶化。
俄罗斯国防部官员在简布会上展示了卫星图像。他们称，卫星图像显示大量油罐车在“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克控制的装油点装载石油，然后通过边境进入土耳其。
俄罗斯国防部官员没有对他们掌握的埃尔多安及其家族参与此事的直接证明进行详述。埃尔多安对此强烈否认。
“土耳其是叙利亚和伊拉克遭盗窃石油的主要消费国。根据我们收到的信息，该国政治领导高层--埃尔多安及其家族卷入了该犯罪交易活动。”俄罗斯副国防部长安东诺夫（Anatoly Antonov）说。
俄罗斯国防部还称，这个向土耳其走私石油的犯罪网络同时还向“伊斯兰国”及其他伊斯兰组织提供武器、设备及培训。
“根据我们的可靠情报数据，土耳其长期且定期地实施此类行动。最重要的是，其不打算停止这类活动。”俄罗斯总参谋部高官鲁德斯科伊（Sergei Rudskoy）对记者说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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