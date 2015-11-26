俄罗斯难以出重拳报复土耳其击落俄战机

图为安卡拉以西35公里土耳其石油管道公司一座天然气控制中心，一名工人在检查阀门。 REUTERS/Umit Bektas

路透莫斯科11月25日（记者 Polina Devitt/Denis Pinchuk） - 俄罗斯可能暂停与土耳其企业的项目合作并限制土耳其商品进口，对土耳其击落俄战机进行报复，但俄罗斯不太可能让此事影响到对土耳其的能源出口。

土耳其和俄罗斯处于欧洲主流国家的边缘，他们发现可以相互支持，建立了快速发展的贸易关系。

俄土两国这些关系在周三受到重新审视，俄罗斯总理梅德韦杰夫当日稍早称，土耳其击落俄苏-24战机系“犯罪行为”。土耳其方面称，俄战机侵入土耳其领空，但俄方矢口否认。

“直接后果可能导致我们拒绝参与重要的合作项目，土耳其企业失去他们在俄罗斯市场的地位。”梅德韦杰夫在声明中称。

俄罗斯对土耳其的能源出口是两国贸易关系中的重头戏。土耳其是继德国之后俄罗斯天然气的第二大买家。俄罗斯天然气公司（Gazprom）(GAZP.MM)每年向土耳其供应大约270亿立方米天然气，几乎占土耳其天然气消费总量的70%。

RusEnergy咨询公司合伙人Mikhail Krutikhin称，“鉴于出口市场形势糟糕，不增长反而越来越紧张”，暂停天然气供应“将会是非常艰难的决定”。

“失去（像土耳其）这样的大市场，对政府预算及Gazprom都是非常敏感的事情。”

被问及面向土耳其的供应是否面临威胁时，Gazprom一名发言人拒绝置评。

**不堪一击的经济**

土耳其和俄罗斯都面临经济方面的问题，双方似乎都没有采取任何给对方造成严重痛楚举措的兴趣。

受油价下跌、西方制裁等因素影响，今年俄罗斯经济料将萎缩4%左右。

俄罗斯国有银行VTB (VTBR.MM)负责人Andrei Kostin在一个论坛上对记者称，政治和经济应当分离。

“我不倾向于立刻加剧当前的局势。”Kostin说。“我认为必须非常冷静地对待，世界上一直都有负面事件发生。”

与此同时，受国内政局不稳、中东冲突等因素影响，今年土耳其经济增速将不到3%，低于政府的目标。

“（土耳其总统）埃尔多安是个强硬派，相当的情绪化。如果俄罗斯的报复行动过头，我觉得土耳其势必会采取对策，（譬如）以牙还牙进行贸易制裁”。野村策略师Timothy Ash在报告中称。

“但我认为，（双方）也都清楚地认识到，此类行动对双方都有损害，而且不受欢迎。”

但是即便俄土两国能够避免给对方经济造成深度损害，仍可能有大量交易、投资和商业关系可能受到土耳其击落俄战机的影响。（完）