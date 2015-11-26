综述：俄罗斯寻求对土耳其实施经济报复 双方均无让步迹象

路透伊斯坦布尔/莫斯科11月26日 - 俄罗斯周四威胁对土耳其实施经济报复，称仍在等待土方对击落俄战机的合理解释，但土耳其认为这种威胁“不理智”且“不合适”。

双方的口水战升级，俄罗斯称土耳其一直在购买叙利亚境内伊斯兰国的石油和天然气，土耳其总统埃尔多安对此回应称，叙利亚总统阿萨德及其包括俄罗斯在内的支持者才是伊斯兰国财务和军事力量的真正来源。

周二俄罗斯战机被击落，是北约成员国和俄罗斯之间发生的最严重冲突之一，也让打击伊斯兰国武装分子的国际努力变得更为错综复杂。

全球领导人都敦促双方避免情势升级。

俄罗斯总理梅德韦杰夫命令其政府草拟举措，包括冻结与土耳其的一些合作投资项目、以及限制土耳其食品进口等。

俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)表示，俄罗斯可能会限制往来土耳其的航班，暂停建立共同自贸区的准备工作，以及限制大型项目，包括TurkStream天然气管道和俄罗斯正在土耳其建造的价值200亿美元的核电站。

此外据俄罗斯塔斯社(TASS)报导，与此同时，俄罗斯国防部表示已暂停与土耳其军方的一切合作，包括建立一条共享俄罗斯空中打击叙利亚信息的热线。

“我们是战略性合作伙伴...‘合作项目可能被暂停，联系可能被中断’？这是政治家适合做的事么？”埃尔多安在安卡拉发表讲话称。

“首先，这些政界人物和我们的军方人士应该坐下来，讨论下哪里出错了，并把精力放在双方如何纠正这些错误上。相反，倘若我们发表如此情绪化的声明，这是不对的。”

克里姆林宫发言人Dmitry Peskov表示，俄罗斯仍在等待土耳其就战机击落事件给出合理解释。俄罗斯坚称战机一直在叙利亚领空飞行，但土耳其则表示尽管其多次发出警告，但该战机仍飞入该国领空。

土耳其外交部称，外交代表团及该国在俄罗斯的商业利益已经遭受打击，并表示召见了俄罗斯驻安卡拉大使以示抗议。

埃尔多安向美国有线电视新闻网(CNN)称，应该为此事故道歉的是俄罗斯、而不是土耳其。他接受France 24采访时还表示，击落战机后他曾打电话给普京，但对方一直没有回复。(完)