焦点：普京下令制裁土耳其 土俄争端升级

资料图片：2014年12月1日，俄罗斯总统普京在安卡拉的总统府出席记者会。 REUTERS/Umit Bektas

路透莫斯科11月28日 - 俄罗斯总统普京周六签署总统令，对土耳其实施一系列惩罚性经济制裁，凸显四天前土耳其击落一架俄罗斯战机后，俄罗斯对土方的愤怒程度。

这道立即生效的法令规定，禁止所有从俄罗斯飞往土耳其的包机航班，旅行社将接到通知不许组团前往土耳其旅游，进口未特别指定的土耳其商品属违法行为，驻俄的土耳其企业和公民的经济活动被暂停或受到限制。

“这种局面前所未有，俄罗斯面临的挑战也是空前的，所以面对这样的威胁，做出这样的反应是自然的，”普京发言人Dmitry Peskov在总统令公布前的几个小时表示。

土耳其政府的一位高级官员对路透表示，制裁只会让土俄两国之间的僵局恶化。

但普京的助手表示，迄今为止土耳其总统埃尔多安一直没有就击落俄战机事件道歉，普京对此非常气愤。

俄罗斯高级官员形容这次事件是有预谋的挑衅。此次事件是半个世纪以来北约成员国和俄罗斯之间公开承认的最严重冲突之一。

埃尔多安一直表现强硬。他曾表示，土耳其不会就此事道歉，称土耳其是在行使保卫领空的权利。但周六其措辞有些软化，称对这一事件感到难过。

普京发言人表明，普京已为长期僵局做好准备，称“完全准备好”应对来自土耳其的空前威胁。

**国家安全**

这项公布在克里姆林宫网站的总统令称，有必要保护俄罗斯的国家安全，让俄罗斯公民“免受犯罪活动和其他非法行为”的威胁。

普京在总统令中命令政府为将受到影响的商品、企业和就业岗位准备一份名单。宣布的部分举措已经非正式地得到实施。

国际文传电讯社援引政府消息报导，俄政府料于周一公布禁止进口商品的名单。另一位俄政府消息人士称，名单可能包括食品和其他产品。

土耳其主要向俄罗斯出口食品、农产品和纺织品，也是俄罗斯人最喜欢的度假目的地之一。

几天后巴黎将举行气候变化峰会。埃尔多安周六稍早表示，这可能是修复与俄罗斯关系的一个机会。

普京发言人Peskov表示，普京知道土耳其方面希望其在巴黎会议期间能与埃尔多安会面，但未说明是否会真的举行会面。

土耳其外交部周六建议国内民众推迟所有前往俄罗斯的非紧急行程。(完)