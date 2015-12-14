俄罗斯舰只在黑海迫使一艘悬挂土耳其国旗的商船改变航线

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月14日 - 克里米亚能源公司Chernomorneftegaz周一称，俄罗斯一艘护卫舰和一艘海警船迫使一艘悬挂土耳其国旗的商船改变航线，因后者阻碍了这家公司牵引钻井平台的船只航路。

该公司表示，钻井平台目前安全无恙。（完）