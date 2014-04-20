乌克兰东部城镇检查站遇袭 五人死亡--俄电视台

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透莫斯科/基辅4月20日 -俄罗斯国家电视台周日报导称，武装人员袭击了乌克兰东部城镇Slaviansk附近的一个亲俄分离主义分子掌控的检查站，造成五人死亡。
路透尚不能立即证实该报导的准确性，也无法立即联系到乌克兰内政部就此置评；内政部长ArsenAvakov在其Facebook页面上未发表任何相关言论，他通常会在上面发布最新的冲突消息。
俄罗斯国家新闻台Rossiya24引述其驻Slaviansk的记者称，其中三人属于亲俄的分离主义者，其他两人属于袭击检查站的团伙。
在Slaviansk的路透电视团队表示，该市自行任命的市长称隔夜曾爆发冲突并造成人员伤亡。(完)
(编译 王兴亚；审校 李春喜)
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