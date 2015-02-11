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时事要闻 | 2015年 2月 11日 星期三 18:49 BJT

普京将参加在明斯克举行的乌克兰问题会议

路透莫斯科2月11日 - 克里姆林宫称，俄罗斯总统普京将参加周三在明斯克举行的有关乌克兰危机的会谈。

“俄罗斯总统普京今天出发前往明斯克，他将参加‘诺曼底形式’的会谈，”克里姆林宫在声明中指出。

诺曼底形式指俄罗斯、乌克兰、德国和法国领导人参加的会议。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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