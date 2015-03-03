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国际财经 | 2015年 3月 3日 星期二 17:52 BJT

俄能源部长称考虑对供应乌克兰的天然气打折

路透莫斯科3月3日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克（Alexander Novak）周二对Rossiya 24电视频道表示，该国考虑自第二季起对供应给乌克兰的天然气打折。

稍早，俄罗斯方面表示同意每1,000立方米天然气提供100美元的折扣。本月稍晚预计会讨论后续供应。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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