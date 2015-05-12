至少220名俄罗斯士兵在乌克兰东部阵亡--俄罗斯反对派报告

路透莫斯科5月12日（记者 Maria Tsvetkova） - 俄罗斯反对派活动人士周二发布的报告称，俄罗斯斥资超过530亿卢布（10.4亿美元）支持乌克兰东部叛军，至少220名俄罗斯士兵在那里阵亡。

该报告是涅姆佐夫被害前的最后一个项目，他利用公开渠道信息和采访家属从而获得结论，与俄罗斯宣称的没有现役俄罗斯士兵在乌克兰战斗的说法截然相反。

涅姆佐夫2月在莫斯科被枪杀，他所在的俄罗斯共和党-人民自由党成员和一些反对派记者共同帮助完成了这份长达65页的报告。

克里姆林宫发言人拒绝对该报告发表评论，称不了解情况，无法说俄罗斯总统普京是否会进行调查。

报告称，去年夏天，至少150名俄罗斯士兵在伊拉瓦易斯科（Ilovaisk）村附近及其他地方的战斗中丧生。他们的家属获得了300万卢布的补偿，前提是不公开谈论此事。

报告还称，今年早些时候在杰巴利采韦（Debaltseve）附近的冲突中，至少70名俄罗斯士兵阵亡，他们的家属没有获得补偿。

报告作者们称，大多数情况下，俄罗斯士兵前往乌克兰东部前被迫正式退出军队，从而支持俄罗斯政府所说的乌克兰没有现役俄罗斯士兵，只有志愿者。

他们预计俄罗斯在10个月的时间里出资530亿卢布支持俄罗斯“志愿者”和乌克兰叛军，并提供军事装备。

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编译：李富强 发稿：王燕焜

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