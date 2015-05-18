乌克兰国家安全部门负责人谴责两名俄军人杀害一名乌国士兵

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透基辅5月18日 - 乌克兰国家安全部门负责人周一谴责两名俄罗斯军人杀害一名乌克兰士兵，目前这两名俄罗斯军人已被乌克兰抓获，称将以“进行恐怖活动”对这两人进行起诉。
这位名叫Valentyn Nalivaychenko的负责人对记者表示，周六在乌克兰东部卢甘斯克附近抓获了这两名俄国士兵，他们是俄罗斯军事组织的一部分，“具有恐怖主义目标，对我们的民众手持手枪”。俄罗斯周一重申了其立场，乌克兰境内并无俄罗斯部队。(完)
(编译 陈宗琦；审校 于春红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。