乌克兰国家安全部门负责人谴责两名俄军人杀害一名乌国士兵

路透基辅5月18日 - 乌克兰国家安全部门负责人周一谴责两名俄罗斯军人杀害一名乌克兰士兵，目前这两名俄罗斯军人已被乌克兰抓获，称将以“进行恐怖活动”对这两人进行起诉。

这位名叫Valentyn Nalivaychenko的负责人对记者表示，周六在乌克兰东部卢甘斯克附近抓获了这两名俄国士兵，他们是俄罗斯军事组织的一部分，“具有恐怖主义目标，对我们的民众手持手枪”。俄罗斯周一重申了其立场，乌克兰境内并无俄罗斯部队。(完)

(编译 陈宗琦；审校 于春红)

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