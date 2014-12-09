乌克兰称俄罗斯已经恢复向乌输送天然气

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透基辅12月9日 - 乌克兰的天然气输送公司Ukrtransgaz表示，俄罗斯周二恢复了向乌克兰输送天然气，此前因价格和欠债问题而断气六个月。
“乌克兰开始接收俄罗斯天然气，日进口量大约在4,350万立方米，”公司发言人Maxim Belyavsky说道。
乌克兰国有能源公司Naftogaz上周曾表示，已经向俄罗斯的Gazprom (GAZP.MM)汇去3.78亿美元，用于12月购买10亿立方米的俄罗斯天然气，以补充库存。（完）
(编译 高琦 审校 朱晓军)
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路透悉尼4月24日 - 欧元周一一度高见五个月高点，市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临英国退欧式冲击的风险，同时市场纷纷解除避险交易。
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。