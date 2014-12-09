乌克兰称俄罗斯已经恢复向乌输送天然气

路透基辅12月9日 - 乌克兰的天然气输送公司Ukrtransgaz表示，俄罗斯周二恢复了向乌克兰输送天然气，此前因价格和欠债问题而断气六个月。

“乌克兰开始接收俄罗斯天然气，日进口量大约在4,350万立方米，”公司发言人Maxim Belyavsky说道。

乌克兰国有能源公司Naftogaz上周曾表示，已经向俄罗斯的Gazprom (GAZP.MM)汇去3.78亿美元，用于12月购买10亿立方米的俄罗斯天然气，以补充库存。（完）

(编译 高琦 审校 朱晓军)

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