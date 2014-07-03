俄乌外长在柏林达成一致 将就新一轮停火展开磋商

7月2日，俄罗斯外长拉夫罗夫（左）和乌克兰外长Pavlo Klimkin在柏林离开记者会会场。 REUTERS/Thomas Peter

路透柏林/基辅7月2日 - 俄罗斯和乌克兰外交部长周三在柏林达成一致，周六前将举行包括乌克兰亲俄反政府武装在内的三方会谈，为新一轮停火做准备。不过目前战斗仍在继续，基辅方面表示，目前乌军死亡人数已达200人。

“这是对多方停火的明确承诺，”德国外长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)在与俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)、乌克兰外长Pavlo Klimkin以及法国外长法比约斯会谈后这样说道。

俄罗斯和乌克兰继续互相指责对方的暴力行动破坏了为期10天的停火。乌克兰政府周一宣布停火结束，随后恢复对东部分离主义分子的军事打击，之前分离主义分子中许多人对停战协议置若罔闻。

但拉夫罗夫在与上述三位外长举行的联合记者会上表示，他们已经达成一致，将致力于实现“稳定、长期的停战”。

“我们提议尽快通过联络小组会谈实现停战，希望联络小组将在未来几天举行会谈，达成能让各方都满意的停战条件，”拉夫罗夫说。

四国外长取得一致意见的一份文件称，联络小组代表乌俄两国政府、乌克兰反政府武装以及作为调停人的欧洲安全与合作组织(OSCE)，应在“不晚于7月5日举行会谈，旨在促成双方无条件同意持续停火”。

Klimkin还警告称，必须立刻释放人质，并允许乌克兰对边境进行控制，以阻止反政府武装获得兵力和武器补充。文件称，俄罗斯承诺允许乌克兰边防军控制古科沃和顿涅茨克的检查站。

“等到乌克兰总统的和平计划得到全面遵守，局势就会缓解，”Klimkin说。

拉夫罗夫表示，乌克兰总统波罗申科结束停火的决定“是以人民生命为代价，同时也给民用基础设施造成严重破坏...但(和平)来得晚总比不来要好”。

**俄面临制裁威胁**

会谈开始前不久，德国总理默克尔刚刚对莫斯科发出警告，称经济制裁仍在考虑之列，除非俄罗斯支持和平努力。

欧盟威胁要加大对俄经济制裁力度，除非俄罗斯约束乌克兰东部分离主义分子的行动。莫斯科方面则否认自己支持分离主义武装。

军方发言人称，乌分离主义分子发射一枚肩射飞弹，击中并摧毁了一架乌克兰SU-24强击机。自周一夜间攻击重新开始以来，已有五名军事人员死亡，其中包括一名乌克兰边防军。

乌克兰国家安全和国防委员会发言人Andriy Lytsenko称，自冲突开始以来，已有200名军事人员死亡，其中包括150名士兵。

冲突亦已造成数以百计的平民和反政府武装分子死亡。(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)

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