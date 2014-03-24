欧盟防范俄罗斯“断气”的选择有限

图为波兰华沙城外一处天然气加压站的压力表。 REUTERS/Kacper Pempel

* 俄罗斯是欧洲最大的石油、煤炭和天然气供应国

* 向欧洲供应能源每年给俄罗斯创收2,500亿美元

* 俄乌之前爆发天然气之争后，欧洲强化准备工作以防范俄罗斯削减天然气供应

* 开发页岩气和地中海东部地区天然气面临成本和政治挑战

路透伦敦3月21日 -俄罗斯吞并克里米亚并威胁给乌克兰“断气”，令欧盟降低对俄罗斯能源依赖的呼声再起，但欧盟的选择恐有限且代价高昂。俄罗斯向欧洲其他地区输送天然气要途径乌克兰。

2006年和2009年俄罗斯和乌克兰之间的天然气欠账之争导致俄罗斯对西欧的供应中断，此后欧盟在提高其能源供应安全方面取得一些进步。

欧盟改善了管道网，强化准备工作防范再次发生供应中断问题，但其还没有成功降低俄罗斯在欧洲能源供应中的比重。

据欧盟统计局数据，如今俄罗斯是欧洲最大的石油、煤炭和天然气供应国，可以提供欧洲所有这些燃料需求的约三分之一，每年获得2,500亿美元的巨额回报。

欧洲领导人周五表示，因克里米亚问题与俄罗斯关系陷入僵局，使其结束数十年来依赖俄罗斯天然气这种状态的决心比以往任何时候都强烈，但他们必须付出努力让持怀疑态度的人信服。

“2005年前后显现的能源政策奇怪特征就是，在能源安全方面所做的努力微乎其微--尤其是东部安全，”牛津大学的DieterHelm本周在一份研究论文中称。

尽管石油和煤炭供应可以相对迅速并轻松地转向其他供应方，但欧洲天然气供应大多数都是通过唯一一个供应商通过管道供应，主要是俄罗斯国有企业Gazprom(GAZP.MM)。

“Gazprom在欧洲的市场份额日益增加(因欧洲产量下降)。因此实现供应多样化的目标在2020年以前不会实现，”法国兴业银行天然气分析师Thierry Bros表示。

“2020年后将供应多样化将很难实现，欧盟目前正在讨论这一问题，同时，由于天然气价格为每百万英热单位(mmBtu)略低于10美元，使得欧洲寻找其他替代方案在经济上不划算，”他补充道。

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**该怎么做？**

即便如此，也有备选方案。

爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和波兰几乎完全依赖俄罗斯的天然气供应。这些波罗的海国家及波兰曾经属于苏联领土或被其侵占，但目前都已是欧盟和NATO的成员国。

为降低俄罗斯的能源供应依赖，该地区正计划建造几个小型LNG进口码头。

数家企业正在协商向波罗的海地区供应天然气，美国LNG公司CheniereEnergy(LNG.A)就是其中的一家，预计两年内将开始出口。

倘若俄罗斯把天然气作为政策手段，此类码头将是替代性选项，但LNG成本过高，难以满足大量需求。

美国计划主要向亚洲客户出口LNG，因为那里的价格几乎是欧洲的两倍，所以欧洲若要确保供应就不得不加价。

“欧洲LNG进口量自2011年初以来逐步下滑，2013年触及九年低点，因亚洲和拉美需求持续增长，”主要LNG运输商BGGroupBG.L在本月发布的全球贸易概述中称，其并认为这种趋势不会很快改变。

不过，欧洲或许能够发掘一个更大更近的天然气来源。

在以色列和塞浦路斯海域已发现近一万亿(兆)立方米可开采天然气，足以满足欧洲两年多的供应。

尽管出口项目处于初期阶段，且该地区政局不稳带来政治阻力，但把其中一部分天然气输往欧洲的努力正在加大。有了塞浦路斯，欧盟将获得新的内部供应来源。

“鉴于欧洲最近发生的事情...以及各国渴望分散天然气供应来源，这使我们的庞大资源受到关注，”该地区大型资源开发商AvnerOil(AVNRp.TA)的执行长Gideon Tadmor在本月的一次会议上称。

但获取地中海东部天然气的代价会很高。单单开发塞浦路斯天然气出口项目，成本估计就高达100亿美元，并将是该国有史以来最大的投资项目。

在该地区建设天然气出口设备，也会面临政治挑战。

“在该地区天然气开始输送之前，必然会有人先赢得诺贝尔和平奖，”一名参与勘探的消息人士称。

切断俄罗斯利益也许未必成功；Gazprom有意开发该地区的天然气用于出口。

**页岩气计划败北？**

尽管欧洲传统天然气储量减少，但部份人士仍冀望欧洲可复制美国开发页岩气的成功案例。

虽然欧洲估算储量约为美国四分之三，但其地质更加复杂，且提炼成本更加高昂。而欧洲的政治面看来亦更加令人担忧，法国、保加利亚及德国等国政府已然在民众的反对声浪下停止探勘。

而提高可再生能源所占份额的措施，亦无助于撼动俄罗斯油气供应的主导地位。

由于可再生能源的产出极度仰赖天气状况，因此仍需煤炭、核能或天然气等传统电厂的支援。

有监于欧洲的减排目标，煤炭并不受欢迎；而德国等国决定放弃使用核能，则令运用原子能的可能性降低。

历史经验显示，要减少对俄罗斯的能源倚赖，鲜少能取得成功。

欧洲近期最大的努力是兴建Nabucco油管，这条油管将自中亚输送石油，支应欧洲天然气5%的需求，打破俄罗斯在欧洲中部及东南部几近完全垄断供应的局面。

但成本超支，缺乏可用天然气，以及俄罗斯的游说，意谓着选择另一个规模较小、横跨亚得里亚海的油管项目，以供应欧盟2%左右的需求；其将经由阿尔巴尼亚及希腊，将Azeri的天然气输往意大利。

Nabucco项目的失败，为俄罗斯天然气巨擘Gazprom打造SouthStream天然气管道敞开大门，该项目计划在2020年底前经由黑海向欧洲东南部输送天然气，供应欧洲天然气10%的需求，而这将巩固其在该地区的主导地位。(完)

(编译 李爽/王翔琼/龚芳; 审校 王洋/张明钧/许娜)

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