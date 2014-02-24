普京在乌克兰问题上面临艰难抉择

路透基辅2月23日（记者 Timothy Heritage） -俄罗斯总统普京需要就乌克兰问题作出决定，这很可能直接影响他的政治遗产以及乌克兰的未来。

乌克兰总统亚努科维奇被罢黜，这让试图将乌克兰团结在俄罗斯周围的普京失去了一位重要盟友。

普及希望建立一个庞大的贸易集团，联合尽可能多的前苏联国家，挑战中国和美国的经济力量。这个愿望可能要落空。

但是在乌克兰问题上坚持己见，或是与欧盟争夺对乌克兰的影响力都是有风险的。

俄罗斯去年12月同意向乌克兰提供150亿美元的金融救助，现在可能已无意再施援手。如果采取派兵进驻主要讲俄语的乌克兰东部地区等更加强力的措施，则可能引发更严重的冲突。

普京到目前为止还没有公开表态，不过他与美国总统奥巴马和德国总理默克尔都通过电话。他特别希望在索契冬奥会结束前保持沉默。

但是基辅市中心独立广场上的抗议者焦急地等待普京的下一步行动。

“我们都知道普京喜欢干预。如果他决定试图接管克里米亚或东部其他地区，我们会去那反抗。我们不会让乌克兰分裂。”来自克里米亚的25岁抗议者Alexei Tsitulski表示。克里米亚曾经是俄罗斯领土，1953年被出自乌克兰的赫鲁晓夫划归了乌克兰。

在普京试图在事关乌克兰的地缘政治斗争中想方设法挽回颜面之际，抗议者的言论凸显了其中的高风险。在过去一周之前，这场地缘政治之争似乎还是按照普京希望的方向发展。

美国周日表示，向乌克兰派兵将是一个“严重的错误”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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