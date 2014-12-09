俄罗斯外长称乌东部局势缓解“还差得远”

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透莫斯科12月9日 - 乌克兰政府称已经暂停针对亲俄叛军的军事行动，但俄罗斯外长拉夫罗夫称，乌克兰东部地区紧张局势缓解之路还很长。
拉夫罗夫指出，伴随单方面停火的谈判将于未来几天举行，但日期尚未确定。
拉夫罗夫在接受俄罗斯新闻社采访时谈到过去几个月里采取的缓解乌克兰东部地区紧张局势的措施：“目前为止，显然我们距离目标还差得远。”
“未来几天，计划举行谈判，探讨军事专家提出的计划……意在达成最终的停火，”俄新社援引拉夫罗夫报导称。
报导指出，谈判地点计划设在明斯克。此前的会议也在这里举行，包括9月5日达成的停火协议。俄新社称，乌克兰政府希望周二举行谈判，而叛军希望周五举行谈判。
拉夫罗夫还在采访中警告称，俄罗斯被迫采取“适当的措施”应对美国在欧洲部署反导系统的计划。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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