俄罗斯的进一步入侵将给乌克兰带来经济问题--乌央行总裁

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透华盛顿4月13日 - 乌克兰央行总裁StepanKubiv周日表示，俄罗斯进一步入侵乌克兰东部地区，将给乌克兰带来严重的宏观经济后果，动摇该国的银行业体系并降低国民产出。
乌克兰一些最大的工厂和部分农业生产都位于东部地区，而那里一些地方的亲俄分离主义份子夺取武器并占领了政府大楼。
“(经济面临的)主要风险具有政治占领的特点，”Kubiv在出席华盛顿举行的国际基金组织(IMF)-世界银行大会时表示。
“因为在克里米亚问题之后，还会有卢甘斯克、顿涅茨克、哈尔科夫等其它小城市，然后我们很快就会讨论大量流动性问题，”他说。
此外他还表示，乌克兰将以每1,000立方米386美元向俄罗斯支付天然气费用，这是以前的折扣价格。
他称，乌克兰2014年的通胀率将达到双位数，2015年之后将回落至3-5%水平。
他表示，乌克兰将承担所有未偿还债务，并有足够的资源来偿债。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
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