俄罗斯和乌克兰相互交还被俘士兵--俄通讯

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透莫斯科8月31日 - 俄罗斯通讯社援引一位伞兵指挥官报导称，乌克兰已向俄交还一群被捕的俄罗斯伞兵，而俄方也向乌方交还了上周因进入俄境内被捕的63名乌克兰士兵。
RIA通讯社援引俄少将Alexei Ragozin报导称，经过“艰难”谈判后，被俘伞兵被交还了回来。
乌克兰上周称其抓获了10名俄罗斯伞兵，并让他们在媒体会上亮相，作为证明俄军在与乌东部亲俄分裂势力并肩作战的证据。俄罗斯则称，这些人是不小心跨过没有做标示的边境线进入了乌境内。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。