俄罗斯称已就援助乌克兰达成协议 停火谈判未成功

路透柏林8月18日 - 俄罗斯周一表示，有关人道援助物资运送进入乌克兰的所有问题已经获得解决，但关于乌克兰东部战斗问题的停火或解决方案的谈判则未有成果。

俄罗斯、德国、法国及乌克兰周日于柏林展开会谈，在这之后俄罗斯外长拉夫罗夫表示，“所有有关人道援助的问题都已经获得解决。”

但他在柏林召开的记者会上补充道，“我们无法就停火及政治进程表达正面的结论。”(完)

(编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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