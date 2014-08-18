俄罗斯称已就援助乌克兰达成协议 停火谈判未成功

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透柏林8月18日 - 俄罗斯周一表示，有关人道援助物资运送进入乌克兰的所有问题已经获得解决，但关于乌克兰东部战斗问题的停火或解决方案的谈判则未有成果。
俄罗斯、德国、法国及乌克兰周日于柏林展开会谈，在这之后俄罗斯外长拉夫罗夫表示，“所有有关人道援助的问题都已经获得解决。”
但他在柏林召开的记者会上补充道，“我们无法就停火及政治进程表达正面的结论。”(完)
(编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。