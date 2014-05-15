俄罗斯称乌克兰付清部分欠款后可重启天然气谈判

路透莫斯科5月14日 -俄罗斯总理梅德韦杰夫周三表示，若乌克兰新领导人至少付清部分天然气欠款，俄罗斯将重启与乌克兰的天然气谈判。这一表态缓和了俄罗斯的立场。此一争端令人担心会爆发新的“天然气战争”。

梅德韦杰夫表示，俄方将对价格调整持开放态度，这是自俄罗斯国有天然气公司Gazprom将天然气价格接近翻倍以来，俄方做出的最大让步表态。在乌克兰抗议者迫使亲俄的乌克兰前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)下台后，Gazprom上调了天然气价格。

“没有人说要马上交出40亿美元，相反，我们希望对方表现出积极姿态...只要他们付清部分欠款，那是重启谈判的最低要求，”梅德韦杰夫向记者表示。

在被问及俄罗斯能否考虑调整价格时，他表示：“当然有可能。这个问题可以协商。”

乌克兰国营天然气公司Naftogaz不愿置评。

乌克兰有逾半数天然气需求仰赖俄罗斯供应。乌克兰对于Gazprom(GAZP.MM)每1,000立方米要价485美元的要求感到为难，指控俄罗斯将能源供应当成政治操作，来惩罚其试图摆脱俄国控制并求助西方国家。

乌克兰表示，每1,000立方米268.5美元是合理价格。

欧洲能源执委Guenther Oettinger在接受德国报纸的采访中表示，每1,000立方米售价350-380美元，大致和欧盟目前的天然气价格相当，这对乌克兰来说才是合理售价。

“俄罗斯要求485美元是不合理的，”德国法兰克福汇报援引他的话称。(完)

(编译 朱晓军/戴素萍 审校 张明钧/王翔琼)

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