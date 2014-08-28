（更正）波罗申科：俄罗斯军队“被带入”乌克兰

(更正：因英文原文有误，更正标题和第一段内容，非“俄罗斯军队入侵乌克兰”，而是“被带入”乌克兰)

路透基辅8月28日 - 乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已“被带入”乌克兰，他召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。

“我决定取消对土耳其的工作访问，因顿涅茨克(Donetsk)地区情势急剧恶化，特别是在Amvrosiyivka及Starobesheve，因俄罗斯军队已被带入，”他在总统府官网声明中称。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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