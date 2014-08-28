（更正）波罗申科：俄罗斯军队“被带入”乌克兰

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
(更正：因英文原文有误，更正标题和第一段内容，非“俄罗斯军队入侵乌克兰”，而是“被带入”乌克兰)
路透基辅8月28日 - 乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已“被带入”乌克兰，他召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。
“我决定取消对土耳其的工作访问，因顿涅茨克(Donetsk)地区情势急剧恶化，特别是在Amvrosiyivka及Starobesheve，因俄罗斯军队已被带入，”他在总统府官网声明中称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：