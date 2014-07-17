俄罗斯飞机击落一架乌战斗机--乌克兰军方

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透基辅7月17日 - 乌克兰国家安全和国防委员会发言人Andriy Lysenko周四称，俄罗斯一架飞机击落了一架在乌克兰东部上空执行军事任务的乌克兰苏-25战斗机。乌政府军在东部地区打击亲俄分离主义武装分子。
该发言人对记者表示，苏-25战斗机周三夜间被火箭弹击落，飞行员安全跳伞逃生。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。