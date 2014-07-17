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时事要闻 | 2014年 7月 17日 星期四 19:11 BJT

俄罗斯飞机击落一架乌战斗机--乌克兰军方

路透基辅7月17日 - 乌克兰国家安全和国防委员会发言人Andriy Lysenko周四称，俄罗斯一架飞机击落了一架在乌克兰东部上空执行军事任务的乌克兰苏-25战斗机。乌政府军在东部地区打击亲俄分离主义武装分子。

该发言人对记者表示，苏-25战斗机周三夜间被火箭弹击落，飞行员安全跳伞逃生。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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