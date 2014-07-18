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时事要闻 | 2014年 7月 18日 星期五 12:13 BJT

克里姆林宫安全委员会称俄不想与乌克兰为敌--俄新社

路透莫斯科7月17日 - 克里姆林宫安全委员会周四称，俄罗斯不想与“兄弟般的国家”乌克兰发生战争，并表示只有政治途径才能解决乌克兰东部的冲突。

“我们不想与乌克兰发生战争。对于我们来说，那是适得其反的，因为我们将与兄弟般的人民战斗。”克里姆林宫安全委员会副秘书长Evgeny Lukyanov表示。

“与乌克兰开战不符合我们的利益。两国拥有边境、亲属和经济联系。这对我们来说是个大问题，除了政治途径以外，我们看不到其他解决问题的方法。”俄罗斯新闻社援引他的话报导称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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