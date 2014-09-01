综述：普京要求就乌东部的“国家地位”举行会谈

路透莫斯科/马里乌波尔8月31日 - 俄罗斯总统普京周日要求立即就乌克兰南部和东部地区的“国家地位”举行会谈，但他的发言人表示，这并不意味着俄方现在支持叛军为他们控制的地盘寻求独立。

两天前，普京在一次公开露面中将基辅政府与纳粹相提并论，警告西方国家不要“干涉我们”。目前欧洲和美国在为可能进一步制裁俄罗斯做准备，旨在阻止俄方行动，在他们看来俄罗斯正在直接军事介入乌克兰内战。

德国表达了自己的疑虑，认为俄有可能想建立一条国土走廊，用于为克里米亚提供补给；与此同时，乌国持续四个月的冲突周日首次转移到海上。分裂势力称，他们用岸上大炮炮击了亚述海上的一艘乌克兰军舰，基辅军方发言人称，已对军舰展开援救行动。

乌政府军和当地居民周日加强对马里乌波尔港口的防守，这是亲俄叛军上周沿着亚述海开辟新战线以来的下一个大城市。

乌克兰和俄罗斯相互交换了进入交战区附近对方领土的被俘士兵，基辅方面称，俄军进入这些地区以支援亲俄叛军。

普京在接受国家电视一台采访时表示，应立即举行谈判，“而且不止要讨论技术问题，还要磋商关乎乌克兰东南部地区的社会政治组织和国家地位问题。”

他说，在人们“遭近距离枪杀”的时候，俄罗斯不能袖手旁观。

普京使用“国家地位”的字眼，被西方媒体解读为支持反叛势力独立的暗示，而这一点俄罗斯方面迄今为止从未公开承认。

普京发言人Dmitry Peskov表示，俄罗斯方面没有支持乌克兰反叛力量独立的新主张。当记者问及亲俄叛军所称的“新俄罗斯”(即叛军对自己所占领土的称呼)是否仍属于乌克兰时，Peskov回答说，“当然。”

他说，“考虑到新俄罗斯的利益，只有乌克兰可以与它达成协议，这也是实现政治和解的唯一途径。”

自从今年4月普京首次在公开场合使用“新俄罗斯”这一说法之后，乌克兰叛军就打着“新俄罗斯”的旗号揭竿而起。普京称，这是乌克兰南部和东部地区在沙皇时期的称谓。乌克兰则认为，这个用语挑衅意味十足，揭示了俄罗斯对乌克兰领土的霸权企图。

俄罗斯长期以来一直呼吁乌克兰政府与反叛分子直接进行政治对话。乌克兰政府表示愿意就增加南部和东部人民权利的问题进行谈判，但不会与武装分子直接对话，并称这些武装分子是“国际恐怖主义分子”、只受莫斯科操纵的俄罗斯傀儡。

由反叛分子成立的顿涅茨克人民共和国副领导人Andrei Purgin称，计划参加周一在白俄罗斯首都明斯克举行的谈判。过去由莫斯科、基辅和反叛力量三方人士组成的“沟通团体”曾进行多次讨论，议题涉及进入马航航班坠毁现场等问题，但并未涉及政治问题。

**新攻势**

过去一周，乌克兰政府军在反叛分子的新攻势下溃逃，引发西方盟国的担忧。后者表示，俄罗斯向反叛分子提供装甲纵队支持；如果没有这些支援，反叛分子本来几乎已经溃败。

欧盟领导人周六同意起草对俄罗斯的新制裁举措，美国对此表示赞赏。美国同时也在筹划对俄的更严厉制裁措施，并希望与欧洲联合行动。

德国外交部长史坦迈尔认为，马里乌波尔附近的战斗与克里米亚半岛之间可能存在联系。克里米亚与俄罗斯并不接壤，但却处在莫斯科的控制之下。

“不排除俄罗斯正试图进行地面接触以组织向克里米亚提供物资事宜，”史坦迈尔接受报纸采访时称，“俄罗斯搭建地面桥梁和通道就如其吞并克里米亚一样，是非法且可悲的。”

就在亲俄武装力量攻城掠地之际，马里乌波尔的部分居民走上街道表示支持乌克兰政府。其他许多人则因担心城市受到全面进攻而逃离。

反叛分子宣布取得又一场胜利，称乌克兰士兵从顿涅茨克机场撤离。

**互换被俘士兵**

双方隔夜在前线相互交换被俘士兵，展现出缓解紧张局势的罕见姿态，但基辅和莫斯科对各自军队如何进入对方领土给出了截然相反的陈述。俄罗斯一指挥官称，人数不明的一群俄罗斯伞兵与63名乌克兰士兵进行了交换。基辅表示，俄方士兵人数为九人。

基辅及其欧洲和美国盟友表示，叛军新的攻势得到逾1,000名俄罗斯士兵的支援，后者公开参战支持叛乱分子。而叛军自称，数千名俄罗斯士兵在“休假期间”代表自己参战。

路透记者此前在俄罗斯距离边境线附近看到，带有战斗归来痕迹的俄方军队，标识已经摘掉或擦去。

尽管存在很多证据，但莫斯科否认其军队在乌克兰参战，称一小群士兵误越了边境线。俄军少将Alexei Ragozin称，经过“非常艰难的”谈判后，被俘伞兵被交还了回来。

此外，欧盟扬言，如果俄罗斯不开始改变在乌克兰的行动，将对其采取新的贸易制裁；但参加布鲁塞尔欧盟峰会的领导人之间存在明显分歧，使得实施新制裁措施的时机变得不确定。(完)

(编译 白云/王颖/许娜/王兴亚；审校 郑茵/徐文焰/李春喜)

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