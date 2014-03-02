综述：普京准备派军入侵乌克兰 乌政府发出战争警告

2014年3月1日，在克里米亚Balaclava一处靠近乌克兰边境的军事检查站外，全副武装的军人站在俄罗斯军车旁边。 REUTERS/Baz Ratner

路透莫斯科/基辅3月1日 -周六俄罗斯议会在总统普京要求下，批准入侵乌克兰。乌克兰新政府发出战争警告，军队处于高度戒备状态，并向北约组织(NATO)求助。

普京公开表示握有向乌克兰派军的权利，造成自冷战以来俄罗斯与西方国家之间最严峻的一次对峙。

身穿统一制服，虽然没有标志，但明显是来自俄罗斯的军队--他们开的一些车是俄罗斯牌照--已占领克里米亚半岛，乌克兰新政府完全没有能力进行阻止。克里米亚半岛位于黑海地区，俄方黑海舰队司令部在此驻扎有大量兵力。

美国称，俄罗斯明显侵犯了乌克兰主权，并呼吁俄方将军队撤回克里米亚半岛的军事基地。美国还敦促向乌克兰派驻国际监察员。

乌克兰总理Arseny Yatseniuk称，俄军事行动“是战争的开始和乌俄关系的终结。”

乌克兰代理总统Oleksander Turchinov命令军队进入高备战状态。外长AndriyDeshchytsya表示，他已与欧洲和美国官员进行过会晤，并请求北约“考虑所有能保护乌克兰领土完整和主权的可选方案”。

在奥巴马和普京进行了90分钟的电话会谈后，白宫发布声明称，美国将暂不参加在俄罗斯索契的八国集团(G8)峰会预备会议，并警告会出现“更大的政治和经济孤立”。

白宫称，奥巴马对普京表示，如果俄方担心乌克兰境内的俄裔安全，应该采取和平手段。

普京向乌派军是对包括奥巴马在内西方国家领导人的断然蔑视。就在一天前，奥巴马还在电视讲话中警告俄方不要轻举妄动，否则“会付出代价”。

克林姆林宫表示，普京对奥巴马称，俄方保留保护其在乌克兰的利益和当地俄裔利益的权利。

“这可能是自1968年苏联入侵捷克斯洛伐克以来，欧洲面临的最危险的情况，”一位要求匿名的西方国家官员说。“现实点说，我们必须认为克里米亚半岛已经落入俄罗斯手中。目前的挑战是阻止俄罗斯占领普遍使用俄语的乌克兰东部地区。”

尽管几乎可以肯定已占领克里米亚半岛，身穿无标志制服的军队是来自俄罗斯，但克林姆林宫方面尚未公开予以证实。俄政府表示，周六批准派军是威胁将在未来采取行动，而不是证实俄军已经介入。

克林姆林宫发言人称，普京尚未决定使用武力，仍希望避免事况进一步升级。(完)

(编译 白云; 审校 王冠中)

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