俄罗斯连续两个月减持美国公债--数据

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透莫斯科12月16日 - 美国财政部周二晚间公布的数据显示，俄罗斯10月出售了70亿美元美国公债，为连续第二个月减持，而此前七个月都在增持。
因预计美国联邦储备委员会（美联储/FED）本月将升息，美债持有国和外国投资者10月抛售了创纪录规模的美债。
根据美国财政部的数据，俄罗斯持有820亿美元美国公债，是美国公债的第15大持有国。9月，俄罗斯持有的美国公债为891亿美元。这是初步数据，稍后可能会修正。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。