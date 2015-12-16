俄罗斯连续两个月减持美国公债--数据

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月16日 - 美国财政部周二晚间公布的数据显示，俄罗斯10月出售了70亿美元美国公债，为连续第二个月减持，而此前七个月都在增持。
因预计美国联邦储备委员会（美联储/FED）本月将升息，美债持有国和外国投资者10月抛售了创纪录规模的美债。
根据美国财政部的数据，俄罗斯持有820亿美元美国公债，是美国公债的第15大持有国。9月，俄罗斯持有的美国公债为891亿美元。这是初步数据，稍后可能会修正。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选