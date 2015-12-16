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亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 17:24 BJT

俄罗斯连续两个月减持美国公债--数据

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月16日 - 美国财政部周二晚间公布的数据显示，俄罗斯10月出售了70亿美元美国公债，为连续第二个月减持，而此前七个月都在增持。

因预计美国联邦储备委员会（美联储/FED）本月将升息，美债持有国和外国投资者10月抛售了创纪录规模的美债。

根据美国财政部的数据，俄罗斯持有820亿美元美国公债，是美国公债的第15大持有国。9月，俄罗斯持有的美国公债为891亿美元。这是初步数据，稍后可能会修正。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌

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