克里姆林宫指责特朗普的竞选视频将俄罗斯妖魔化

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透莫斯科3月17日 - 克里姆林宫周四指责美国总统参选人特朗普的竞选视频，称其将俄罗斯的形象妖魔化。
“我看了这段视频。我不确定（总统）普京是不是看过。（但）我们的态度是负面的，”克里姆林宫发言人帕斯科夫在与记者召开的电话会议上说道。
“将俄罗斯和与俄罗斯相关的一切妖魔化是美国竞选活动必然呈现的特点，这对我们来说是一个公开的秘密。我们一直对此感到遗憾，希望（美国）选举过程中不要这样涉及俄罗斯。”
帕斯科夫提到的视频试图质疑美国民主党竞选者希拉里·克林顿与普京及美国的对手打交道的能力，视频显示普京在柔道中轻松地摔倒对手。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)