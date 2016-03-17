克里姆林宫指责特朗普的竞选视频将俄罗斯妖魔化

路透莫斯科3月17日 - 克里姆林宫周四指责美国总统参选人特朗普的竞选视频，称其将俄罗斯的形象妖魔化。

“我看了这段视频。我不确定（总统）普京是不是看过。（但）我们的态度是负面的，”克里姆林宫发言人帕斯科夫在与记者召开的电话会议上说道。

“将俄罗斯和与俄罗斯相关的一切妖魔化是美国竞选活动必然呈现的特点，这对我们来说是一个公开的秘密。我们一直对此感到遗憾，希望（美国）选举过程中不要这样涉及俄罗斯。”

帕斯科夫提到的视频试图质疑美国民主党竞选者希拉里·克林顿与普京及美国的对手打交道的能力，视频显示普京在柔道中轻松地摔倒对手。（完）