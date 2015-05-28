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时事要闻 | 2015年 5月 28日 星期四 18:26 BJT

普京称美国逮捕国际足联官员是干涉国外事务

路透莫斯科5月28日 - 俄罗斯总统普京周四指责美国逮捕国际足联官员是干涉国外事务。

“这是（美国）又一次明目张胆地试图将其管辖权限扩大到其他国家，”普京说道。

普京还表示，逮捕国际足联官员显然意在防止国际足联主席布拉特（Sepp Blatter）再次当选，并称俄罗斯支持布拉特。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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