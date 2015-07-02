版本:
中国
时事要闻 | 2015年 7月 2日 星期四 18:06 BJT

俄罗斯称新的美国军事策略有对抗性

路透莫斯科7月2日 - 俄罗斯周四称，新的美国军事策略有对抗性，无助于改善俄美关系。

五角大楼本周发布的策略称，俄罗斯反复表明不尊重其邻国的主权，愿意使用武力以达到其目标。

克里姆林宫发言人Dmitry Peskov对美国军事策略的措辞表示遗憾，称该策略显示出“对抗性态度，对我国缺乏客观性”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐