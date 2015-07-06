普京称希望与美国基于平等和相互尊重开展对话

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透莫斯科7月4日 - 俄罗斯总统普京周六向美国总统奥巴马发去贺电，庆祝美国独立日，贺电中呼吁两国在平等和相互尊重的基础上开展对话。
普京指出，俄美关系对解决全球危机依然很重要。双方在乌克兰冲突、防务问题以及民主等方面存在分歧。
“俄罗斯总统在贺电中指出，尽管两国间存在分歧，俄美关系仍是维护国际稳定和安全的最重要因素。”克里姆林宫声明中称。
声明指出，普京表示，若两国关系以平等和尊重对方利益为基础，两国可就最复杂的国际问题找到解决方法，并能一起面对全球性威胁和挑战。
声明未提供更多细节，也没有提到西方对俄罗斯实施的制裁。贺电措辞与去年的类似。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。