俄罗斯：美国对俄新制裁表明美国在加深对抗

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科7月31日 - 俄罗斯外交部周五发布声明称，美国对俄罗斯实施新的制裁表明美国希望其与俄罗斯间的紧张局势加剧。
“这样的挑衅举措既损害俄美关系，也无助于在解决其他全球问题上的合作。当然，这样的举措将引发回应。”声明称。
美国周四扩大对俄罗斯的制裁，将一名俄罗斯天然气贸易富豪的多位盟友、克里米亚港运营商以及前乌克兰官员加入制裁名单中。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。