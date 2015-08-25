俄外长称美国释放出希望修复两国关系的信号

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透莫斯科8月24日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周一称，美国一直在释放希望开始修复美俄关系的“信号”。
去年美国和欧盟对俄罗斯实施经济制裁，因克里米亚被并入俄罗斯以及俄罗斯支持乌克兰东部的叛军。
俄罗斯否认武装乌克兰叛军，并对西方国家实施反制裁措施。
拉夫罗夫明确表示，俄罗斯对进一步对话持开放态度，但不会“乞求”改善关系。
“但如果我们收到开始恢复被我们美方伙伴冻结的对话与合作的渠道和机制的提议，即使是渐进的，我确信……我们会同意恢复这些渠道，”他说道。
“我们已经在收到来自美国的这种信号，尽管到目前为止尚不是非常清晰，”拉夫罗夫在一个会议上表示。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。