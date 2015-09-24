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时事要闻 | 2015年 9月 24日 星期四 17:08 BJT

克里姆林宫称谈论普奥会还为时尚早

路透莫斯科9月24日 - 克里姆林宫发言人Dmitry Peskov周四称，谈论俄罗斯总统普京与美国总统奥巴马可能下周在纽约会面或讨论的主题还为时尚早。

Peskov还在电话会议上对记者们表示，俄罗斯和以色列就叙利亚问题采取联合军事行动上达成了“某些协议”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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