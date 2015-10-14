俄外长称华府拒绝就叙利亚问题举行深入军事会谈

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科10月14日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫称，俄罗斯建议美国派出一个高层军事代表团前往莫斯科，以讨论加强在叙利亚境内的军事协作，美国予以拒绝。
拉夫罗夫称，上述建议是俄罗斯总统普京9月底访问纽约时提出的。
他表示，该想法还包括，作为第二步，派出由总理梅德韦杰夫领导的俄罗斯代表团前往美国。拉夫罗夫周二称，美国还表示不会接待俄罗斯代表团。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。