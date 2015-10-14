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时事要闻 | 2015年 10月 14日 星期三 18:44 BJT

俄外长称华府拒绝就叙利亚问题举行深入军事会谈

路透莫斯科10月14日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫称，俄罗斯建议美国派出一个高层军事代表团前往莫斯科，以讨论加强在叙利亚境内的军事协作，美国予以拒绝。

拉夫罗夫称，上述建议是俄罗斯总统普京9月底访问纽约时提出的。

他表示，该想法还包括，作为第二步，派出由总理梅德韦杰夫领导的俄罗斯代表团前往美国。拉夫罗夫周二称，美国还表示不会接待俄罗斯代表团。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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