俄罗斯总统普京称希望与美国基于平等和相互尊重开展对话

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科7月4日 - 俄罗斯总统普京周六向美国总统奥巴马发去贺电，庆祝美国独立日，贺电中呼吁两国在平等和相互尊重的基础上开展对话。

普京指出，俄美关系对解决全球危机依然很重要。双方在乌克兰冲突、防务问题以及民主等方面存在分歧。

“俄罗斯总统在贺电中指出，尽管两国间存在分歧，俄美关系仍是维护国际稳定和安全的最重要因素。”克里姆林宫声明中称。

声明指出，普京表示，若两国关系以平等和尊重对方利益为基础，两国可就最复杂的国际问题找到解决方法，并能一起面对全球性威胁和挑战。