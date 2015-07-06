俄罗斯总统普京称希望与美国基于平等和相互尊重开展对话

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科7月4日 - 俄罗斯总统普京周六向美国总统奥巴马发去贺电，庆祝美国独立日，贺电中呼吁两国在平等和相互尊重的基础上开展对话。
普京指出，俄美关系对解决全球危机依然很重要。双方在乌克兰冲突、防务问题以及民主等方面存在分歧。
“俄罗斯总统在贺电中指出，尽管两国间存在分歧，俄美关系仍是维护国际稳定和安全的最重要因素。”克里姆林宫声明中称。
声明指出，普京表示，若两国关系以平等和尊重对方利益为基础，两国可就最复杂的国际问题找到解决方法，并能一起面对全球性威胁和挑战。
声明未提供更多细节，也没有提到西方对俄罗斯实施的制裁。贺电措辞与去年的类似。(完) 编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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