俄罗斯：美国对俄新制裁表明美国在加深对抗

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科7月31日 - 俄罗斯外交部周五发布声明称，美国对俄罗斯实施新的制裁表明美国希望其与俄罗斯间的紧张局势加剧。
“这样的挑衅举措既损害俄美关系，也无助于在解决其他全球问题上的合作。当然，这样的举措将引发回应。”声明称。
美国周四扩大对俄罗斯的制裁，将一名俄罗斯天然气贸易富豪的多位盟友、克里米亚港运营商以及前乌克兰官员加入制裁名单中。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”