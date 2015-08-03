俄罗斯：美国对俄新制裁表明美国在加深对抗

路透莫斯科7月31日 - 俄罗斯外交部周五发布声明称，美国对俄罗斯实施新的制裁表明美国希望其与俄罗斯间的紧张局势加剧。

“这样的挑衅举措既损害俄美关系，也无助于在解决其他全球问题上的合作。当然，这样的举措将引发回应。”声明称。