俄罗斯指责美军在乌克兰东部训练乌克兰军队 五角大楼予以否认

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科/华盛顿4月23日 - 俄罗斯国防部周四称，美军在乌克兰东部冲突地区训练乌克兰军队；但五角大楼断然否认，指责俄罗斯掩盖自己在当地活动的“荒谬尝试”。

国际文传电讯社援引俄罗斯国防部发言人Igor Konashenkov报导称，美军不只是如乌克兰电视台报导的那样在乌克兰西部训练乌克兰军队，也在马里乌波尔、北顿涅茨克、阿尔乔莫夫斯克和沃尔诺瓦哈等东部冲突地区训练乌克兰军队。

俄罗斯国防部确认了该报导，但五角大楼予以否认。

“这是转移对乌克兰东部真相注意力的荒谬尝试，”五角大楼发言人Eileen Lainez说道。

“俄罗斯继续向乌克兰东部的武装分离主义者提供致命武器、培训和指挥支持，公然违反俄罗斯在明斯克的承诺，侵犯乌克兰主权。”

Lainez指出，五角大楼对在乌克兰西部训练乌克兰官兵的项目很明确。（完）