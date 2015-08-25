俄外长称美国释放出希望修复两国关系的信号

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月24日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周一称，美国一直在释放希望开始修复美俄关系的“信号”。
去年美国和欧盟对俄罗斯实施经济制裁，因克里米亚被并入俄罗斯以及俄罗斯支持乌克兰东部的叛军。
俄罗斯否认武装乌克兰叛军，并对西方国家实施反制裁措施。
拉夫罗夫明确表示，俄罗斯对进一步对话持开放态度，但不会“乞求”改善关系。
“但如果我们收到开始恢复被我们美方伙伴冻结的对话与合作的渠道和机制的提议，即使是渐进的，我确信……我们会同意恢复这些渠道，”他说道。
“我们已经在收到来自美国的这种信号，尽管到目前为止尚不是非常清晰，”拉夫罗夫在一个会议上表示。(完) 编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”