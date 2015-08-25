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亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 13:08 BJT

俄外长称美国释放出希望修复两国关系的信号

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科8月24日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周一称，美国一直在释放希望开始修复美俄关系的“信号”。

去年美国和欧盟对俄罗斯实施经济制裁，因克里米亚被并入俄罗斯以及俄罗斯支持乌克兰东部的叛军。

俄罗斯否认武装乌克兰叛军，并对西方国家实施反制裁措施。

拉夫罗夫明确表示，俄罗斯对进一步对话持开放态度，但不会“乞求”改善关系。

“但如果我们收到开始恢复被我们美方伙伴冻结的对话与合作的渠道和机制的提议，即使是渐进的，我确信……我们会同意恢复这些渠道，”他说道。

“我们已经在收到来自美国的这种信号，尽管到目前为止尚不是非常清晰，”拉夫罗夫在一个会议上表示。(完) 编译：李富强 发稿：程芳

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