俄外长称美国释放出希望修复两国关系的信号

去年美国和欧盟对俄罗斯实施经济制裁，因克里米亚被并入俄罗斯以及俄罗斯支持乌克兰东部的叛军。

“但如果我们收到开始恢复被我们美方伙伴冻结的对话与合作的渠道和机制的提议，即使是渐进的，我确信……我们会同意恢复这些渠道，”他说道。