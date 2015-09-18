俄官员称约2400名俄罗斯人在与伊斯兰国武装作战--俄新社

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科9月18日 - 俄新社周五援引俄联邦安全总局第一副局长斯米尔诺夫（Sergei Smirnov）报导称，大约2,400名俄罗斯人正在与伊斯兰国武装分子交战。
报导还引述斯米尔诺夫的话称，总计有大约3,000名中亚人参与了伊斯兰国组织的战斗。
在谈及欧洲难民问题时，他对记者表示，这个问题只有加剧的可能，对俄罗斯构成潜在的“极大威胁”。
“关于莫斯科的支持对叙利亚局势，尤其是难民问题产生负面影响的说法是不真实的，真正原因在于伊斯兰国在这个地区的扩张，”他表示。
斯米尔诺夫称，在打击恐怖主义上，“一些国家试图回避”国际合作。他暗指美国。
“有合作，但是不在正确的层面，尤其是与美国，”他表示。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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