俄官员称约2,400名俄罗斯人在与伊斯兰国武装作战--俄新社

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月18日 - 俄新社周五援引俄联邦安全总局第一副局长斯米尔诺夫（Sergei Smirnov）报导称，大约2,400名俄罗斯人正在与伊斯兰国武装分子交战。
报导还引述斯米尔诺夫的话称，总计有大约3,000名中亚人参与了伊斯兰国组织的战斗。
在谈及欧洲难民问题时，他对记者表示，这个问题只有加剧的可能，对俄罗斯构成潜在的“极大威胁”。
“关于莫斯科的支持对叙利亚局势，尤其是难民问题产生负面影响的说法是不真实的，真正原因在于伊斯兰国在这个地区的扩张，”他表示。
斯米尔诺夫称，在打击恐怖主义上，“一些国家试图回避”国际合作。他暗指美国。
“有合作，但是不在正确的层面，尤其是与美国，”他表示。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”